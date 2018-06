Bočanová si jede ohřát nohy do tepla

Zatímco v seriálu hrají nesmiřitelné sokyně, v soukromí mají společnou vášeň, cestování. Zvlášť nyní, ve velkých mrazech se obě rozhodly pro dočasnou emigraci za věčným létem.

Mahulena Bočanová odlétá na pětitýdenní dovolenou do Latinské Ameriky už tuto neděli. Starost jí dělá jen její čtyřletá dcera Marina. "Tři neděle se potýkala s chřipkou, a protože se to nelepšilo, dostala teď antibiotika. Je takový drobek a ve školce všechno chytne. Doufám, že se do odletu sebere," říká Bočanová.

V Kostarice je čeká otec jejího manžela Viktora Mráze, slavný fotbalista Ivan Mráz. "Žije tam už patnáct let, trénoval fotbal a teď má fotbalovou školu. Než se jednou rozhodne vrátit se domů, chceme si to tam ještě užít."

Pro Bočanovou je cesta do Kostariky určitou novinkou. Poprvé jedou celá rodina. "Vždycky jsem byla buď sama s Máňou, nebo sama s Viktorem, který tam s rodiči několik let také žil. Teď jsme to pojali konečně jako rodinka. Těšíme se. Jenom nevíme, jak to budeme dělat s malou, když jsme oba takoví noční ptáci. Babička tam není a dědovi ji na hlídání nechat nemůžeme. Kdyby se vzbudila a místo mě viděla dědečka, na kterého přece jen není zvyklá, nevím, nevím," přemýšlí herečka.

Alice Bendová odlétá na Kubu v půlce února, vrací se začátkem března. Těší se. Její pracovní nasazení bylo prý v poslední době obrovské. Jen se bojí, jestli bude umět vypnout. "Myslím, že toho budu schopná až tak po týdnu. Ale teplo a sluníčko mi ke štěstí bude stačit. Zimu totiž nenávidím, a i když ráda jezdím na snowboardu, jakmile je pod deset stupňů, na sjezdovku nevylezu. To pak není požitek, to je trápení," tvrdí Bendová.

Kubu má zatím Bendová nastudovanou z fotek, filmů a mnoha různých brožur. Teď ji chce procestovat křížem krážem. "Půjčíme si auto a budeme jezdit a jezdit. Chci tuhle zemi co nejvíc poznat," plánuje herečka. - více zde

Až se vrátí, čeká ji v rodině velká událost - její sestra Andrea se bude vdávat. "Bohužel u toho nebudu, sestra se rozhodla pro svatbu na ostrově Mauricius. Chtěla jsem jí jít za svědka, protože ona byla za svědka mně, ale já si další dovolenou z časových důvodů nemůžu dovolit. To by mě z práce asi už vyhodili." bojí se trochu herečka.

Po dovolené má diář nabitý k prasknutí. Bude točit další díly Rodinných pout, v květnu k tomu přibudou další čtyři díly seriálu Hop nebo trop a v létě pokračování filmu Duše jako kaviár. "Být na roztrhání je ale skvělý pocit," přiznává s úsměvem Alice Bendová.