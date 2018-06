Bočanová si hraje na japonskou bohyni, Kloubková řeší své příjmení

Nové VIP Showroom KTC International v Dejvicích bylo k prasknutí! Sushi a luxusní nábytek sem přilákalo známé herce, herečky, moderátory a modelky.

Majitelé nového showroomu pro své hosty připravili opravdu pestrý sushi raut. Od jídelního stolku se nemohl odtrhnout hlavně moderátor Jan Rosák. U rautu byl mezi prvními a odcházel mezi posledními. Doprovod mu dělala manželka Jiřina a dcera Marie.

Role moderátora se neobvykle zhostil Pavel Zedníček, který představil a vyzpovídal kmotra VIP SHowroomu, módního návrháře Josefa Klíra. Zbytek večera pózoval v posteli s "japonskými" hosteskami.

Klír na přehlídku doskákal

Josef Klír na tuto akci doskákal na jedné noze. Tu druhou mu totiž zdobí sádra. "Hrál jsem squash," vysvětlil stručně své zranění. "Je to pro mou práci nepříjemný handicap, ale co se dá dělat," posteskl si. "Celý večírek je v japonském stylu, tak i modelky budou připomínat japonské krásky," komentoval svou módní show. "Ale v Japonsku byste rozhodně tak vysoké holky nikde neviděli," dodal.

Svou vizáží všechny nejvíce okouzlila herečka a moderátorka Mahulena Bočanová. "Je to nádherná ženská, kam se na ni hrabou všechny modelky," neslo se obdivně davem. Mahuleně japonský styl vyloženě sedl. Spolu s ní se do role modelek vžily také herečka Jitka Čvančarová, moderátorka Zuzana Belohorcová či tanečnice Kristina Kloubková.

Dovolená a pak vdavky

Půvabnou Kristinu kromě role moderátorky Bailanda, mohli diváci zanamenat v seriálu Poslední sezóna nebo dříve ve filmu Milenci a vrazi. Její hlavní profesí ale zůstává tančení v muzikálech a také choreografie. "Zrovna teď připravuju letní verzi muzikálu Golem. Bude kratší a víc taneční a já k němu právě vymýšlím choreografii," pochlubila se Kristina Kloubková na večírku plném gejš. "Já v tom ale tentokrát hrát nebudu - na prázdniny si chci letos udělat volno."

S přítelem Alanem Bastienem vyrazí někam k moři, nejspíš prý do Bulharska. "No a koncem srpna se budeme brát, tak nás ještě čeká svatební cesta," usmívá se Kristina. Kam novomanželé pojedou a kde vůbec bude svatba, je zatím ve fázi plánování. Jedním ze žhavých typů je ale zámek Průhonice. "Chtěla bych se vdávat určitě někde venku, pod širým nebem. Také společné příjmení, které si nechám napsat do občanky, nemáme vyřešené, ale do té doby se nějak dohodneme," věří. Jméno totiž komplikuje trochu fakt, že Kristina se prosadila pod svým rodným příjmením a Alana znají všichni jako Bastiena, jenže jeho pravé jméno je Rudolf Nasadil.