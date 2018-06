Bočanová se zase vrhala na chlapy

Herečka a moderátorka Mahulena Bočanová se na večírku po premiéře hry Rozmarný duch za shovívavého přihlížení svého manžela Viktora Mráze pěkně rozšoupla.

Stejně jako v divadelní hře se i na večírku konaly nečekané zvraty a milostné propletence. Bočanová rozdávala polibky na všechny strany.

"Manžel už si zvykl. Mám svoje kolegy ráda, nic jiného v tom není. Jen jsem teď po tancování ve StarDance trochu více na očích," zdůvodnila Bočanová, proč její manžel zachovával naprostý klid.

Andrlová nepustila šampus z ruky

Chvílemi se zdálo, že si herečka Ivana Andrlová spletla poklidné divadelní setkání s bujarou svatební veselicí. Oblečená na to byla, protože bílé oblečení hovořilo za vše. "Ježiš, no vdávat se nebudu!" dementovala Andrlová narážky některých kolegů, kam že si to vlastně "v bílém" vyrazila. Na večírku se však zahanbit nenechala a s láhví šampusu, kterou nepustila z ruky, probíhala divadelní bar stůl od stolu.

Zedníčková: Tajný bratr?

Herečka Lucie Zedníčková měla na večírku volné ruce. Manžel Vítek Pokorný se držel stranou, a tak se mohla bavit téměř bez zábran. "To je můj bratr!" ukazovala Zedníčková na muže sedícího u jejího stolu. Herečka už měla také dost veselou náladu, a tak nebyla schopná zodpovědně říct, zda je to skutečně příbuzný, či jaké pouto je vlastně pojí.