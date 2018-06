Bočanová: nosí výstřih proklatě nízko

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Mahulena Bočanová prý díky účasti v soutěži StarDance zhubla čtrnáct kilo. A mnou teď cloumá jeden ze sedmi hříchů, a to konkrétně číslo 3 - závist. Se svou postavou si herečka může dovolit ledacos, ovšem s těmito nádhernými červenými šaty se zlatým vzorem nešlápla vedle ani o centimetr. Jen ten výstřih, končící opravdu jen nedaleko pasu, bych možná, já puritánka, o pár čísel vytáhla. Ale chápu, že v místnosti plné testosteronu bych byla asi jediná.

Spousta věcí mě napadá, když se koukám na čerstvě ostříhanou Annu Geislerovou. Je to prostě nezvyklé, hlavně u tak dívčího stvoření. Na druhou stranu chápu, že se dlouhé vlasy omrzí, člověka svrbí hlava pokaždé když míjí kadeřnictví nebo jen obyčejné nůžky zapomenuté na stole. Změna je život, jak se říká, ale někdy se jí následně lituje. Co se oděvu týče, tak mě herečka překvapila, protože takhle ledabyle oblečenou ji vůbec neznáme. Model na způsob alternativní středoškolačky se prostě moc nepovedl. Experimentování s barvami je príma, ale musí to ve finále nějak fungovat.

Bývalá televizní moderátorka Nicol Lenertová se na scénu vrátila s novým cédéčkem, tak uvidíme, jestli bude stejně nudné jako její oblečení. Nicol vypadá tak normálně, jak jen štíhlá dívka v džínové minisukni a černém tričku vypadat může. Černá bekovka je bezva, dramatický postoj také, ale je to žalostně málo.

