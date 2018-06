Bočanová má nový kšeft. Je fotomodelkou!

Právě jezírko skleníku Fata Morgána v pražské botanické zahradě Mahulenu zradilo svou nečekanou hloubkou, když do něj v krásné zelené róbě módní návrhářky Taťány Kovaříkové zahučela až po pás. Vizážistka Lucia Gibodová rychle využila situace a Mahulenu smáčela celou, aby vypadala, jako když se ve vodopádu právě vykoupala.

A proč to všechno? Mahulena se stala tváří připravované kampaně nové řady přírodní kosmetiky. "Moc mi polichotilo, že si vybrali ‚babičku‘, to znamená, že se babička pořád drží," vtipkuje čtyřicetiletá Mahulena ohledně svého věku. "Třeba si stejně starý holky řeknou, že když budou používat stejnou kosmetiku jako já, tak budou vypadat jako Bočanka," směje se.

Novou roli fotomodelky si ovšem Mahulena dost užívala. "Sice jsem už přestárlá modelka, ale proč ne? Každá práce, co dělám, je úplně jiná - divadlo, film, moderování, tančení - a proto mě to baví, aspoň je ten život pestrej," podotýká.

Právě tanec, kterému propadla při soutěži Star dance, jí zabírá spoustu času. S tanečníkem Jaroslavem Kunešem jezdí prezentovat své umění na večírky a plesy. "Už teď máme práci nasmlouvanou až do února. A na podzim bych také měla zasednout v porotě dalšího kola Star dance. Ale na to se budu muset ještě něco naučit, aby po mně soutěžící neházeli rajčata," směje se.

V srpnu jedu konečně domů

Na tu dobu se jí sice ulehčí od moderování pořadu Top 10, který má do prosince přestávku, ale se zářím nastupuje nová divadelní sezona a s ní pro Mahulenu čtyři představení v divadelní společností Háta a dvě hry v Činoherním klubu. Proto si na očekávaný zápřah potřebuje trochu odpočinout.

"Na celý srpen jedu na Kypr - tedy domů, jako vždycky," říká o ostrově, kde svého času žila. Samozřejmě s sebou na prázdniny bere i dceru Marinku. "Je sladká a moc hodná, je jí už šest let, strašný, jak to letí." Do školy se prý ale zatím nechystá.

"Nepustím ji tam - až od sedmi. Je pořád dětská a drobná, tak ji chci mít doma, dokud to jde," vysvětluje. A jak je to s médii propíranými problémy v jejím manželství? "Takové věci nemíním komentovat, podobným zprávám se už jenom směju," uzavírá.