Bočanová křtila kalendář, manžel byl doma s dcerou

"Viktor by přišel rád, je ale nemocný a nemělo cenu lámat to přes koleno. Nemuseli jsme tak ani shánět hlídání k naší dceři Marince, zůstali doma spolu," vysvětlila Bočanová.

Na křtu v pražském klubu DC1 byla v obležení těch nejbližších přátel, například Vladimíra Štrosse, který kalendář nafotil, Marka Vašuta, který ho pokřtil, Bořka Slezáčka, který ji k focení spolu se Štrossem přemluvil, Viktorovy sestry Kristiny Horáčkové nebo letité kamarádky Zuzany Strakové.

Jediné, co jí mohlo znepříjemňovat večer, byly informace, které se k ní dostávaly prostřednictvím otázek přítomných novinářů. Uvědomila si při nich, že tlak médií od září, kdy se rozhodla přiznat krizi manželství a rozchod, za nímž stojí fakt, že si manžel našel známost, neustává, naopak se stupňuje.

Jandovou jsem kurvou nenazvala, budu se bránit

"Rozchody jsou těžké pro každého a ještě víc pro ty, kteří jsou ostře střeženi médii. Já se snažím nesledovat z logických důvodů to, co se píše, ale samozřejmě se ke mně občas něco donese. Na křtu jsem se například dozvěděla, že jsem měla údajně rozvést manželství Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, nebo že jsem volala Martě Jandové, strašně jsem jí vynadala a častovala ji vulgárními výrazy. Pana Štaidla jsem viděla jednou v životě asi tři minuty a volat přítelkyni mého muže by mě ve snu nenapadlo. Údajně jsem jí řekla, že je kurva a proti tomuto nařčení se hodlám bránit, to už je opravdu moc," tvrdí.

"Autor článku v bulvárním časopise se ani neobtěžoval zavolat mně nebo Martě, pak by zjistil, že jsme spolu nikdy nemluvily. Budu ho žalovat. A kdyby někoho zajímalo, jak je to mezi mnou, Martou a Viktorem, tak ho můžu ubezpečit, že tuhle situaci, která chce velkou dávku noblesy a slušného vychování, všichni tři zvládáme. Naštěstí na světě ještě existujou slušný lidi, což asi mnozí nechtějí pochopit. Opravdu žasnu, co si český bulvár dokáže vymyslet. To už nejsou ani pomluvy, to jsou bohapusté výmysly, které člověku zbytečně berou sílu na daleko důležitější věci, které musí v životě řešit," uvádí Bočanová.

Kalendář, který vznikl na podzim v ateliéru Vladimíra Štrosse, je svým způsobem určen také pro hereččinu dceru. Když totiž Štross se Slezáčkem od minulého Silvestra Mahulenu přemlouvali, aby do focení šla, zabrala až jediná věta. "Nechtěla jsem fotit ani za nic, jsem stydlín. Neplatily na mě ani řeči typu, jak jsem krásná, zafungovalo až to, když mi řekli, že jednou ukážu Marince, jakou měla nádhernou mámu. Kluci zkrátka zahráli na tu správnou strunu."

Melancholie, klid i něha, které z fotek v kalendáři čiší, správně vystihují její aktérku. "Můj exteriér možná může vypovídat o něčem jiném, ale moje duše je křehká, jemná a to přesně uměl Vladimír na fotkách zachytit," uzavírá Bočanová.