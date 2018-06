Bočanová je opět bez partnera, přednost má výchova dcery

Vztah s Vytáčkem trval tři měsíce a herečka svým rozhodnutím myslela i na něj. "Nechci Kubovi komplikovat život. Pro mě je stále nejdůležitější vytvořit Marince co nejšťastnější život v téhle těžké situaci, do které se bohužel dostala. Na můj soukromý život už mi nezbývají síly. Naštěstí nás, maminky, Pán Bůh obdařil tak silným mateřským poutem, že jen s touto formou lásky vydržíme klidně samy až do smrti," říká Bočanová.

Ta strávila s podnikatelem ještě čtrnáctidenní dovolenou v Thajsku, která se kvůli erupci islandské sopky a kolizi letového provozu protáhla na tři týdny. Mimochodem je prý Thajsko nejkrásnější země, jakou v životě viděla. Marinku nechala ale takhle dlouho doma poprvé a cestu domů už nemohla vydržet. Letadlo ji bohužel přiblížilo jen do Říma, kde zůstala viset čtyři dny.

"Pro mámu, která má načasováno, že se za pár hodin uvidí s milovaným dítětem, je to peklo. Navíc jsem potřebovala v pondělí točit Top Star a večer odehrát představení. Dostat se z Říma ale bylo skoro nemožné, půjčovny aut byly prázdné, autobusem by se dalo odjet až za týden. Nakonec pro mě přijel profesionální řidič z Prahy. Cesta domů byla příšerná, strávili jsme v autě devatenáct hodin. Kufr pořád ještě nemám, zůstal někde v Římě na letišti. Hlavní ale je, že jsem konečně doma s malou, nemůžu se od ní ty tři dny pořád odlepit."

Pokud jde o školou povinnou dceru, spadl z herečky jeden těžký balvan. "Konečně jsem po dlouhém tápání a hledání toho, co bude pro moji dceru ideální, protože má díky své nevyzrálosti problémy, našla řešení. Začala chodit do druhé třídy do speciální soukromé školy Slunce v Unhošti. Jsem šťastná, protože se každé ráno budí o hodinu dřív, jak se tam těší," říká.

"Dělá velké pokroky, srovnává se v abstraktním vnímání, což je pro ni největší problém, získává sebevědomí, kvete mi zkrátka pod rukama. Je to sice únavné a vyčerpávající, ale je to pro mne zároveň velká radost. Škole se za to snažím vyjít všemožně vstříc, ráda pomůžu v čemkoli. Stala jsem se třeba patronkou chartitativního koncertu, který teď škola uspořádala a prodávali jsme šperky, které děti samy vyráběly," uzavírá Bočanová.