Bočanová: Dítě musí počkat

Nicméně scenáristky, dvojčata Kateřina a Jitka Bártů, už mají napsané další díly. Momentálně prý jsou u čtyřiadevadesátého.

"Hlavně se nás neptejte, co se dnes vysílá. To my vůbec nevíme. My už si nepamatujeme ani jak vypadá ten díl, který jsme dopsaly jako poslední," tvrdily. "Když na to nemusíme myslet, tak to prostě z hlavy vypustíme. Ale jakmile sedneme ke stolu, otevře se nám tam nějaký šuplíček a můžeme pokračovat."

Práce je prý pořád baví a navíc jim přinesla další nabídky - na nový televizní seriál i na celovečerní film. Chtějí si prý troufnout na obojí a opět ve stejném tandemu.

Novou postavou, jež se v Rodinných poutech objeví, je mimo jiných Mahulena Bočanová. Zahraje si policejní psycholožku Martinu a pořádně prý zamotá hlavu několika mužům. "Už na mně vyzvídali i u kadeřníka, co tam budu dělat, ale já nic neprozradím. To by pak nebylo ono," odmítala podat bližší informace.

Zato ochotně vyvracela fámy o svém těhotenství. Ne, nejsem těhotná. Vždyť si to nemůžu dovolit! Hraju u Háty v sedmi inscenacích a nemá mě kdo alternovat, protože teď je na mateřské Adéla Gondíková i Lucie Zedníčková. Musím počkat, až se vrátí, a pak budu mít otevřenou cestu k mateřství já."

Bočanová by si ráda pořídila alespoň psa - buldočka, ale tvrdí, že jí to doma neprojde. Dva psi a dítě je prý na jejího manžela akorát. Její tříletá Marina už začala chodit do školky úplně obyčejné na vesnici, kde bydlí - a Mahulena by ráda, kdyby tam navštěvovala i základní školu.

"Myslím si, že na vesnici je větší bezpečí a hodnější lidi než v Praze. Já jsem tam spokojená a Marina je po mně, takže pro ni to tam taky bude lepší."

Další novou tváří Rodinných pout je Miloš Mejzlík. Do děje vstoupí už za čtrnáct dní a přiveze s sebou nemalé peníze, které vloží do Rubešovic rodinné firmy, čímž ji zachrání.

Mejzlík je už druhým rokem šéfem činohry Národního divadla v Brně. "Publikum je tam stejné jako v Praze, ale město je jiné. Museli si na mě zvyknout a já na ně taky," přiznal. Na rozdíl od svého kolegy Martina Stropnického, který se v pražském Divadle na Vinohradech musel s několika herci rozloučit, Mejzlík jich už šest angažoval a dalších pět ještě může přijmout.

Šéfování mu neumožňuje nastudovat nové role, a tak dohrává v Brně Petruccia ve Zkrocení zlé ženy a Moliera. A nedávno dotočil francouzský film Ulice 34, v němž hraje otce židovské rodiny. Francouzsky sice neumí, ale je prý schopný se role v příslušném jazyce naučit. Hrál už v italštině, a dokonce i v anglicky mluvené opeře.

Do Rodinných pout si ho realizační tým vybral už na počátku natáčení. Tenkrát ho však z castingu poslali domů s tím, že vypadá příliš mladě, což mu nakonec polichotilo. Vyšlo mu to až napodruhé.