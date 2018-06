Bočanová a Mráz se rozešli, manželství je už jen formální

Nad manželstvím Bočanové a Mráze se stahovala mračna již několikrát. Jednou se mluvilo o bujarých hereččiných večírcích, které její manžel trpělivě snáší, podruhé přišla na přetřes Mahulenina účast ve StarDance, kde byla spojována víc než jen přátelsky se svým tanečním partnerem, jindy se zas nějaká ta "Vendulka Utěšitelka" přiřadila ke známému podnikateli. Tlak médií sympatický a pro mnohé idylický pár ustál. Až teď, po osmi letech manželství, kdy veškeré méně či více vykonstruované aféry utichly, vylézá na povrch překvapivá zpráva o jejich rozchodu. A přicházejí s ní oni sami.

odhalení Milenkou manžela Bočanové je Marta Jandová, znají se už dlouho

"S Viktorem jsme se rozešli ve velmi kamarádském duchu už v červnu, nepovažovali jsme za nutné to hlásat do světa, řekli jsme to jen nejbližší rodině. Byli jsme pěkných pár měsíců víc kamarádi než milenci a to k manželství nestačí. Teď je ale situace jiná, protože si Viktor našel přítelkyni. Přijde nám tedy rozumné to veřejně říct, aby nedocházelo k nějakým zbytečným nedorozuměním a mediálním tlakům," uvádí exkluzivně pro iDNES.cz Bočanová.

Důvody rozchodu si pár nechává pro sebe. Snad doplatil na to, že si jako měsíc vdavek vybral před osmi lety květen, v němž si podle pověry milenci své "ano" říkat nemají. Protože však jeden ani druhý pověrčivý není, považují za hlavní důvod rozpadu manželství spíš jakési odcizení. Herečka, moderátorka a po StarDance také tanečnice byla zaneprázdněna svými pracovními aktivitami, podnikatel a producent si splnil svůj sen, když si zařídil penzion s restaurací, jenž sousedí s jeho domem a vrhl se na práci na muzikálu Děti ráje, který bude mít 14.listopadu premiéru.



Kromě toho, že Mahulena s Viktorem chtějí zůstat po zbytek života kamarády, zůstanou už navždy také rodiči. Je tu totiž sedmiletá dcera Marina, která vyžaduje díky své hyperaktivitě dvojnásobnou péči. Marinka je také důvod, proč Mahulena Bočanová nadále zůstává v domě, v němž její dcera od narození vyrůstala. Holčička by podle rad psychologů neměla dalších pět let měnit prostředí a měla by být nablízku jak svým kamarádům, spolužákům, škole, která jí vychází maximálně vstříc, tak samozřejmě také svému otci.

"Pokud jde o Marinku, nic se nezměnilo. Pořád se denně uvidíme, odstěhoval jsem se totiž prozatím do penzionu, kam může z domova přebíhat v bačkorách. Věřím, že až trochu povyroste a bude mít víc rozumu, pochopí. Teď ale není nutné ji z jejího světa, který pro ni znamená pohodu a bezpečí, vytrhávat. S Majdou jsme v poslední době byli opravdu spíš výborní kamarádi a takhle to zůstane i nadále. Jenom teď žijeme kousek dál od sebe a každý víc vlastním životem," dodává Mráz.