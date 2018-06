Bočanová a Basiková zkáze unikly

Bočanová tráví svátky s rodinou, manželem Vítem Mrázem a dcerou Marinkou na chalupě v Jizerských horách, Basiková je s manželem a dvojčaty Marií a Annou v Krušných horách.

„S hrůzou sleduju, v jakém dezolátním stavu je hlavní město Malediv, kde jsme ještě nedávno poznávali, co je to ráj na zemi. Kvůli té překrásné atmosféře, nádherné přírodě a příjemnému klima jsme se tam chtěli příští rok vrátit. Než se ale podaří obnovit turistický ruch, bude to asi chvíli trvat,“ míní Basiková.

Od cestování, které zbožňuje, ji to však neodradí. „Už teď mám například koupené letenky na Kubu, kam pojedeme s manželem jenom sami bez dětí příští rok koncem dubna. Je to můj dárek k jeho padesátinám, které oslaví v květnu. Očekávám, že v tu dobu tam bude převrat a něco zažijeme. Přírodní katastrofy jsou a budou, to člověk nemůže takhle brát. Nejstrašnější jsou na tom ty oběti. Domnívám se, že hrozí i epidemie, protože moře vyplaví různé bakterie. Těm se navíc ve vlhkém vzduchu bude dobře dařit,“ prorokuje zpěvačka.

Mahulena Bočanová naopak prohlašuje: „Už nikdy nikam neletím! Dům, ve kterém jsme bydleli, je pod vodou, lépe řečeno bůhví kde. Hlavně že jsme doma, nohama na zemi.“