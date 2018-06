Bobošíková změnila práci i image

"Pokud jde o časovou náročnost té práce přímo v cizině, ta zase není tak obrovská, aby člověk musel fyzicky sídlit ve Štrasburku nebo v Bruselu. Na jednání bych dojížděla, abych byla v kontaktu se svými voliči," řekla.

V domácnosti jí pomáhají především oba dědečkové. "Moje maminka ještě pracuje, a tak o domácnost se mi stará tatínek společně s manželovým otcem, protože druhá babička nám zemřela. Snažíme se všechno skloubit dohromady. Při dobré organizaci času to není zase tak náročné," podotkla a neopomněla dodat, že je jí v její práci největší oporou manžel, úspěšný podnikatel.

Dcery prý mají velkou radost, že už je jenom bývalou moderátorkou. "Děvčatům se spíš ulevilo, když jsem z Novy odešla. Nikoliv snad snad, že by ty Sedmičky tak prožívaly, ale protože pro ně konečně budu mít volnou neděli," usmála se Jana Bobošíková.

Chci se líbit

Ještě před ochodem z televize změnila svou image. Na tiskovce ke své kandidatuře do EP měla dokonce své delší splývavé černé vlasy vyčesané do drdolu. "Můj nový účes s kandidaturou do Evropské unie rozhodně nesouvisí. Jako každá žena se chci líbit. A tak jsem využila návrhu své vizážistky, která mi jednou řekla, že by mi slušel drdol. A stalo se. Všichni mi pak řekli, že mi sluší, manžel mi také pravil, že se mu v něm líbím, tak ho teď budu nosit častěji," poznamenala Jana Bobošíková.