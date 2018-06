Bobošíková si v Bruselu užívala s mužem roku

Oba dostali výlet za odměnu. Jech si ho vysloužil za vítězství v tradiční náchodské soutěži, Drdu pozvala Bobošíková proto, že kdysi v televizi slyšela jeho přání, že by jednou rád navštívil Evropský parlament. Spolu s Jechem odjel do Bruselu pořadatel Muže roku David Novotný, Drdu doprovázel jeho bratr Sváťa. Nejen že viděli Evropský parlament, Bobošíková je vzala také do prostor, kde se hlasuje a kde se schvalují zákony, což obvykle není možné.



Schůze Evropského parlamentu

"Těch deset hodin v autobuse stálo za to. Vidět parlament byl zážitek. A navíc s paní Bobošíkovou! Je to milá dáma a byla s ní legrace. Ukázala nám i městečko Lowen a čas byl také na zábavu. Zapařili jsme s Miss Junior v místní restauraci," líčí Jech.

Zbyněk Drda si z výletu odvezl jeden zásadní poznatek: chce být europoslancem. "Mají to tu pěkné a asi bych se tady rychle zabydlel," prohlásil. Zůstat chtěl i kvůli dezertu, který byl součástí slavnostního oběda po oficialitách a setkání s novináři.