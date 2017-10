Ze sexuálního obtěžování obvinili i mladšího bratra magnáta Weinsteina

Podle Segelové začalo obtěžování v roce 2016 a trvalo několik měsíců. S Weinsteinem byli spolu na večeři. Zatímco ona to brala jako pracovní schůzku, Bob jí začal dávat nepříjemné návrhy a ptal se mimo jiné na její věk. Prý nechtěl chodit s někým mladším, než je jeho dcera. Amandu pak opakovaně zval k sobě domů nebo na hotel. Vše skončilo, až když právník Segelové informoval šéfy, že se seriálem skončí, pokud ji bude Weinstein pořád obtěžovat.

„’Ne’ by mělo stačit. Když s někým odmítnete jít na schůzku, měl by se stáhnout. Bob mi pořád říkal, že chce kamarádit. On ale nechtěl být jen kamarád. Chtěl víc než to. Věřím, že ‚ne‘ bude odteď stačit,“ řekla výkonná producentka pro magazín Variety.

Weinsteinův právník Bert Fields veškerá obvinění odmítá. Tvrzení Amandy Segelové jsou podle něj smyšlená a navíc neobsahují ani náznak nějakého nevhodného dotyku nebo dokonce žádosti o takové dotyky.

„Bob Weinstein byl na večeři s paní Segelovou v Los Angeles v červnu 2016. Odmítá tvrzení, že by se choval nevhodně na večeři nebo po ní. Je nešťastné, že někdo něco takového vůbec tvrdí,“ stojí v prohlášení.

Obvinění proti Bobu Weinsteinovi se objevila jen dva týdny poté, co list The New York Times informoval o sexuálním harašení jeho staršího bratra Harveyho. Ten údajně několik let obtěžoval desítky žen, včetně hereček Rose McGowanové, Angeliny Jolie nebo Gwyneth Paltrowové. Filmového magnáta kvůli skandálu opustila manželka, vyhodili ho z firmy a také z americké filmové akademie, která uděluje Oscary (více o aféře Harveyho Weinsteina zde).