Za smrt dcery viním sám sebe, říká muzikant Bob Geldof

Peaches Geldofová byla dospělá, vdaná matka dvou dětí, takže rodiče už měli malý vliv na její život. Přesto má její otec pocit, že mohl udělat víc.

„Viníte sám sebe. Jste otec, který má zodpovědnost a očividně selhal,“ popsal své pocity Bob Geldof rozhovoru pro BBC 5Live.

Hudebník přiznal, že si od osudného 7. dubna, kdy její tělo našel manžel Tom Cohen v jejich domě, prochází vše znovu a znovu a přemýšlí, co mohl udělat v životě dcery lépe.

O její závislosti věděl, ale nedokázal jí pomoci. „Samozřejmě jsem o tom věděl a dělali jsme víc, než jen o tom mluvili. Byla dospělá. Jakmile jim je 18, utíkají pryč. Ale vy jim radíte, jste tam, prostě normální otcovství. Když něco zkazí, snažíte se to napravit. Napomínáte. Já rozhodně nejsem vlídný, když jde o tuto věc. Nikdy jsem se nebál křičet, tak jsem to dělal. Ale je to desetiminutová záležitost a pak jdete dál,“ řekl Geldof.

Jeho dceru prý ničily i útoky médií po předávkování matky Pauly Yatesové. „Nikdy nemohla být úplně v klidu, tak předpokládám, že hledala něco, co ji uklidní,“ řekl.

Se ztrátou se Bob Geldof vyrovnává těžce. Pomáhá mu vystupování s kapelou Boomtown Rats, kdy může na dvě hodiny úplně od všeho utéct a nemyslet na nic. „Navleču si svůj kostým z hadí kůže a můžu být někdo jiný. Je to očistné,“ řekl Geldof.

Bob Geldof na pódiu

Peaches Geldofová byla v Británii hodně známá. Už v 15 letech začala psát sloupky pro časopis Elle. Později spolupracovala jako autorka s dalšími periodiky a moderovala v televizi, byla rovněž příležitostnou modelkou.



Geldofová byla podruhé vdaná za hudebníka Thomase Cohena (23), s nímž měla dva syny, Astalu (2) a Phaerdu (1).