Bob Dylan slaví šedesátku

Ani se tomu nechce věřit, ale 24. května se dožívá Bob Dylan šedesáti let. Světoznámý americký zpěvák a kytarista, vlastním jménem Robert Allen Zimmermann, jenž se sblížil s prostředím potulných hudebníků, se poprvé výrazně prosadil v New Yorku roku 1962, kdy vytvořil a interpretoval folkové písně. O tři roky později přešel k rockovému pojetí. Svými nejlepšími písněmi se obracel proti válce a útlaku (Blowing in the Wind). Je činný i v jiných uměleckých oborech, včetně literatury, výtvarného umění a filmové tvorby.