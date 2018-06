Bo Dereková: Stárnutí je těžké a drsné. Není to nic pro padavky

„Na jedné straně se mi dostává jistého uznání, že nemám facelift, ale pak na druhou stranu říkají: Ach, můj bože, proč se sebou něco neudělá? Takže jste rozpolceni. Musím se něčím zaměstnat, zabývat se něčím jiným a snažit se na to nemyslet,“ prohlásila herečka pro CBS News.

“Uvědomila jsem si, jak je krása umělá, a že netrvá věčně. To je sakra jisté. Stárnutí je opravdu těžké a drsné. Bette Davisová měla pravdu, není to pro padavky, to opravdu ne,“ dodala herečka, jejíž vlastní jméno je Mary Catherine Collinsová.

Blondýnka se proslavila hlavně filmem 10 z roku 1979, v němž vystavila na odiv svoji postavu v plavkách. Hrála ve filmech různých žánrů, ale nikdy se už výrazněji neprosadila a stala se víceméně jen sex symbolem 80. let.

Jako mladá způsobila skandál, když se v 17 letech zapletla s o 30 let starším fotografem a režisérem Johnem Derekem, který byl navíc ženatý s herečkou Lindou Evansovou.

„Moje máma z toho šílela. Ale když vám je 17, myslíte si, že všechno víte. Jste přesvědčení, že to máte všechno v hlavě srovnané,“ řekla herečka později.

Pár nakonec spolu žil a pracoval 22 let, do Derekovy smrti v roce 1998. Nikdy neměli děti. Herečka nyní už 13 let žije na ranči v Kalifornii s hercem Johnem Corbettem (54) známým třeba z filmu Moje tlustá řecká svatba nebo seriálu Sex ve městě.