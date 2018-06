Staré město je božské, rozplývala se britská skupina Blue v Praze

"Praha je krásná. Jsme nadšeni architekturou. Staré město je božské. Dnes jsme se tam byli podívat a byla to pecka," řekl Duncan James.

V Praze ale nejsou poprvé. "Točili jsme tu dokonce dva klipy," vzpomínají.

To ovšem bylo v době jejich největší slávy. Tehdy vydávali jedno album za druhým a spolupracovali s osobnostmi jako byl Stevie Wonder nebo Elton John.

Jejich návrat v roce 2009, kdy už se jim těžko dalo říkat "chlapecká" kapela, se ale příliš nevydařil. Místo hudebního úspěchu byli spíš vděčným objektem bulváru, což Lee Ryan ještě přiživil tím, že nastoupil do reality show Celebrity Big Brother a žil před televizními kamerami. Přiznal tam třeba, že měl sex i s muži.

"U nás v Británii není moc televizních show, které by propagovaly hudbu. Chtěl jsem si to vyzkoušet jako umělec a byla to zábava. Lidi tě vidí a sledují, jaký jsi," vysvětloval svou účast Lee, který jakmile reality show opustil, musel do vězení, protože byl zadržen za řízení pod vlivem omamných látek a policie u něj našla drogy.

Listu Daily Star pak přiznal, že měl potíže se závislostí na lécích na předpis a od února tohoto roku hodně pije. Dobrovolně se tak přihlásil do léčebny Priory v Londýně.

Duncan James a Lee Ryan

"To, že jdu do léčebny, neznamená, že se snažím vykroutit a zbavit zodpovědnosti. Pořád přijímám plnou zodpovědnost za to, jak jsem se choval. Nikoho nemůžu vinit, jen sám sebe, stydím se hluboce za to, co se stalo," svěřil Lee v rozhovoru pro Daily Star.



Z léčebny se dostal teprve nedávno, ale v Praze vypadal jako velký slušňák. Celá kapela působila bezstarostně, ačkoli se v britském tisku píše o jejich finančním krachu. Dnes je všem členům skupiny Blue přes třicet let a tvrdí, že našli znovu společnou chuť k muzice a věří, že se jim bude opět dařit.