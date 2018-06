Blondýnkam se v lásce nedaří, Johanssonová a Diazová jsou opět samy

Bývalý manžel Reese Witherspoonové, herec Ryan Phillippe nevydrží se žádnou ženou moc dlouho. Teď se po sedmi měsících rozešel s herečkou Amandou Seyfriedovou.

Amanda Seyfriedová

"Je to vzájemný rozchod. Nikdy se jeden druhému plně nezavázali. Pořád to mezi nimi začínalo a končilo. Jsou ale v pohodě," tvrdí kamarádka Seyfriedové. Možným důvodem rozchodu je také to, že Phillippe prý čeká dítě se svou bývalou, modelkou Alexis Knappovou.

Cameron Diazová jen před pár týdny otevřeně promluvila o svém vztahu s Alexem Rodriguezem, i když spolu chodili přes rok. "Ano, Alex je můj partner, už to není žádné tajemství," řekla herečka pro magazín Elle. To je však, zdá se, už minulostí. Podle listu Daily Mail se Diazová cítí podvedena a zraněna. Do vztahu hodně investovala a teď zůstala sama. Důvod rozchodu zatím nikdo nechce komentovat.

Cameron Diazová a Alex Rodriguez Scarlett Johanssonová a Sean Penn spolu chodí běhat

Proč se rozešla Scarlett Johanssonová se Seanem Pennem, také není jasné. Spekulace o rozchodu se však objevily už v květnu, když herečka nepřišla s Pennem na Mezinárodní filmový festival do Cannes. Natáčela tou dobou v Mexiku. K situaci se nevyjádřili ani mluvčí herců.

Johanssonová začala chodit s o 24 let starším hercem v lednu. Společně sportovali a ukázali se ruka v ruce v Bílém domě. Hereččin mluvčí ale prohlásil, že se scházejí jen proto, aby si promluvili o cestě na Haiti, kam se Johanssonová chystala kvůli kampani na podporu ostrovního státu.