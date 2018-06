Blonďatý anděl Machová letí na Miss World. Dáváte jí šance?

"Přípravy nebyly nijak zvláštní, jen si přeju, abych to zvládla. Jsem nervózní, ale zároveň se těším, takže mám takové smíšené pocity," řekla iDNES.cz pohledná Machová, jež je první dívkou ze stáje České Miss Michaely Maláčové, která na prestižní soutěž míří. Licenci na Miss World totiž vlastnila Miss ČR, kterou Maláčová po spojení zrušila a udělala ze soutěží krásy v Česku jediný projekt.

Originální šaty, kterými Veronika bude reprezentovat Českou republiku, vytvořila návrhářka Jana Berg. Součástí kolekce jsou dlouhé večerní černé šaty z hedvábné organzy s rozparkem. Vrchní část, tedy živůtek, je vyšívána zlatem. Šaty symbolizují noční oblohu se zářícími hvězdami. Jsou noblesní, tajemné a elegantní.

Veronika Machová a Jana Berg

Kráska si do Číny, dějiště soutěže, poveze také národní kostým. Ten je součástí unikátního projektu Čtrnáct klenotů v srdci Evropy a byl vytvořen v Jihomoravském kraji, který reprezentuje. Šaty jsou ušity z hedvábného taftu a korzet, při jehož tvorbě byl využit kov, je dílem uměleckého kováře. Mají modrou, červenou a zlatou barvu. Je na nich také zobrazena moravská orlice symbolizující historii, kdy moravská říše tvořila základ české státnosti.

Machová pocestuje přes Dubaj, poté ji čeká cesta do Pekingu, Šanghaje a přes vnitrozemí Mongolska. Cílem je čínské město Sanya, kde se jubilejní 60. ročník Miss World koná. O titul světové královny krásy bude bojovat 120 dívek z nejrůznějších zemí světa. Finále se uskuteční 30. října.

"Žádné cenné rady jsem od vedení nedostala, nebylo to ani možné, když dívky z České Miss na Miss World ani nelétaly. S Jitkou Válkovou a Ivetou Lutovskou jsem pouze probírala Miss Universe, čekám, že to bude podobné. A talisman? Ten mi dal přítel Martin - plyšového pejska. Chtěla jsem toho živého, ale to samozřejmě nešlo," uzavírá se smíchem Machová, jež dočasně bude chybět i na rádiu Frekvence 1, kde pracuje jako moderátorka.

