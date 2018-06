Blond hříva Britney Spears je umělá, zpěvačka se to nebojí ukázat

Devětadvacetiletá zpěvačka si vlasy nechává prodlužovat a zahušťovat už řadu let, vždy se to ale snažila skrývat. Se svými vlasy má ale kvůli umělým pramenům problémy.

Trpí stejně jako třeba modelka Naomi Campbell trakční alopecií, při níž vlasy v důsledku nadměrné námahy vypadávají a objevují se holá místa.

Modelka Naomi Campbell

O účes Britney Spears se v poslední době stará kadeřník celebrit Kim Vo, který se snaží její poškozené vlasy zachránit. Ani on jí ale nezabrání v dalším naplétání.

"Ona prý často mění názor. Teď chce mít vlasy až na zadek a za dva týdny to bude chtít zase ostříhat. Vo nebyl zodpovědný za její vlasy v posledních letech, ale teď se to snaží napravit," řekl známý kadeřníka serveru UsMagazine.com.

Zpěvačka se chce letos zase vrátit na výsluní. Po dvou letech vydává nové album. Mělo by vyjít už v březnu. Už teď je v Americe úspěšný její nový singl s názvem Hold It Against Me.