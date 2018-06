Blbá blondýna nestihla moderování

13:01 , aktualizováno 13:01

Přijet na moderování o hodinu pozdě, to by se profesionálce stát nemělo. Kateřině Hamrové, "blbé blondýně" od Jana Krause z Frekvence 1, se to stalo. Prošvihla tak charitativní akci v Hronově nazvanou Galavečer hvězd.