Bláznivá Britney Spears se chce dát po smrti zmrazit

"Britney občas propadne nějaké obsesi a tohle je její nejnovější oblíbená představa. Začalo to, když jí někdo řekl, že Walt Disney se dal kryogenicky uchovat, aby mohl být jednou v budoucnosti zase oživen. Začala o tom hledat víc informací a uvěřila, že to stojí za pokus," řekla podle listu The Sun přítelkyně zpěvačky.

Labilní popová hvězda prý strávila většinu Dne matek v Disneylandu tím, že si hledala různé články o kryogenice. Její synové mezitím zkoušeli zdejší atrakce v doprovodu chůvy. Britney chce do svého zmražení dokonce investovat část svého majetku. Ten zatím kontroluje její otec Jamie Spears.

"Jamiemu tahle malá obsese nevadí. Jestli prý chce Britney utrácet peníze za kryogeniku, tak ať, stejně prý jde maximálně o 350 tisíc dolarů," dodává zdroj.

Spearsová dřív prý také uvažovala o velkém pohřbu s kremací. Pohrávala si i s představou nechat svůj popel jednoho dne zpracovat do diamantu. Ale teď u ní jasně vede kapalný dusík.