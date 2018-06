Blanka Matragi a korálková show

15:12 , aktualizováno 15:12

Blanku Matragi hned tak nic nezastaví. Zatímco ikona francouzské „vysoké krejčoviny“ Yves Saint Laurent pompézně opustil svět originality a tvořivosti, Blanka přijela do Prahy, aby své krajany potěšila exkluzivitou bohatého světa. Přebohatého světa. Blanka totiž šije zejména pro ženy, které žijí v palácích Středního východu. A ty se rozhodně do konfekce neoblékají.

