Blanka Bohdanová střídá barvy s bazénem

"Divadelní prázniny naplňuji hlavně štětcem, protože chystám v Plzni výstavu obrazů a musím mít tedy co vystavovat. To víte, že si i užívám léta, když to počasí umožní. Mám bazén, tak tam občas vlezu, starám se o zahradu, o vnoučata a taky se mezitím učím novou roli.