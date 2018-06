Blanarovičové někdo zničil obě auta, po viníkovi se pátrá

"Zvláštní je, že si někdo všiml jen mých dvou aut a není zase tolik lidí, kteří vědí, čím jezdím. Policii jsem to samozřejmě nahlásila, po viníkovi už pátrá," říká Blanarovičová. V době, kdy má plné ruce práce a auto denně potřebuje k tomu, aby ji stíhala, je to zvlášť nemilé. "Zkouším, jezdím na koncerty s kapelou a do toho zařizuji vše potřebné kolem soutěže Talent La Sophia, bez auta si život vůbec nedovedu představit," říká Blanarovičová.

To, že se její dvě auta kvůli neznámým vandalům ocitla ve stejnou chvíli v servisu herečce a zpěvačce zkomplikovalo život. "V servisu si mysleli, že si z nich dělám legraci, když jsem takřka v závěsu za sebou přivezla obě auta. Volvo mělo proraženou nádrž a Mercedes vyrvaný rám s parkovacím systémem. Bohužel jsem zrovna potřebovala nutně odjet do Brna, kde probíhalo jedno z kol soutěže Talent La Sophia a nebylo čím," líčí situaci Blanarovičová.

Jedno je už naštěstí opravené, druhé auto ale zatím nejede. V servisu nechala majitelka už padesát tisíc korun, které by teď potřebovala na daleko důležitější věci. Nenechá se touto příhodou ale otrávit a chce rychle zapomenout. Pomáhají ji v tom děti, které se hlásí do jejího projektu. "Děti, které se přihlásily do soutěže Talent La Sophia, mi dělají velkou radost a já se těším, že i letos objevíme spoustu nových talentů. Před sebou máme pražské kolo, které se bude konat 14. dubna a bude na něm skvostná porota," uzavírá Blanarovičová.