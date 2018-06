Blanarovičová zatáhla do dětských soutěží i dospělé

1:00 , aktualizováno 1:00

V květnu se na pražském Chodově konal festival Out of home, jehož výtěžek poputuje do dětských domovů. Vystoupila zde například skupina Peha či Lenka Dusilová. Yvetta Blanarovičová v koutku pro děti moderovala soutěže určené těm nejmenším. "Moderovala tuto akci vtipně a do soutěžení zatáhla i dospělé," napsala autorka fotografie Katka.