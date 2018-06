Blanarovičová si dobírala ministra Dostála

16:40 , aktualizováno 16:40

Yvetta Blanarovičová je skvělá zpěvačka. Dokazuje to nejen na prknech divadel, ale i na svém nové CD a na koncertech. V neděli to opět předvedla na pražském Žofíně při už 4. ročníku svého benefičního Vánočního koncertu plného hvězd. Dostavil se i nový primátor Prahy Pavel Bém a ministr kultury Pavel Dostál, ze kterého si Yvetta tak trochu "střílela". Výtěžek koncertu putoval do jednoho z nejpotřebnějších dětských domovů.