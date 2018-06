Blanarovičová plánuje cestu do Afriky

"Tak dlouho jsem básnila například o Rovníkové Guineji, že když se mi naskytla příležitost jet tam s expedicí podobných bláznů jako jsem já, neváhala jsem ani chvilku," svěřila se sympatická herečka. "Bude to velmi dobrodružné putování. Pojedeme půl cesty na lodi a půl v džípech ve vnitrozemí, takže projedeme obrovitánský kusanec země po souši uprostřed džunglí," líčila Yvetta Blanarovičová a oči jí svítily nadšením.

Dokonce prozradila, že o svých dobrodružných cestách po exotických zemích píše knížku: "Schraňuji materiály z cest, dělám si to tak trošičku pro sebe a uvidím, jestli to někdy spatří světlo světa. Ale já si myslím, že když člověk nikam nepospíchá, uběhne dlouhou trať. Ta knížka nebude o mně, nýbrž o zemích a lidech, které jsem poznala. Mám ze svých výletů báječné zážitky, pocity a poznatky. Už mám projetý kompletně Karibik, který jsme procestovali na plachetnici. A abych viděla všechno, jezdila jsem tam čtyři roky. Zažili jsme třeba festival na Tobagu nebo bouři na Grenadě a tak. Když člověk zažije tajfun nebo podobné dobrodružství, obrazně řečeno se posadí na zem a řekne si - myslíme si o sobě a jsme na sebe pyšní, ale co se týče přírody, tak jsme strašně malinký.

Další krásné zážitky mám z Himalájí a Nepálu, které jsem absolvovala se svým partnerem Honzou. To jsou země, kam se chci určitě ještě vrátit."