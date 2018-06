Blanarovičová odjela na tajnou schůzku do Portugalska

"Marco je v Portugalsku už tři měsíce, každý den koncertuje v rámci jedné z největších show v Evropě. Když jsem se seznámila s jeho agentem, který má o spolupráci se mnou zájem, věděl o mně například i to, že lezu po horách, nebo že provozuju jachting. Je milé, že když má někdo o člověka z profesního hlediska zájem, zjistí si o něm všechno," líčí Blanarovičová.

"Samozřejmě měl stažené i věci, které jsem udělala, včetně orchestrální verze Mauglího, která se mu moc líbila. Měli bychom domluvit koncertování, ale uvidíme, jestli se to povede," dodává.

Nabídka na filmovou roli

Opustit na čas Česko by jí nedělalo problém. "Marco je pryč tři měsíce a uteklo to jako voda. Vidím, že se nic nestane, když jde člověk zkusit něco jiného do jiné země," míní. Doma má ovšem také rozjednané zajímavé nabídky, tentokrát jako herečka.

"Dostala jsem nabídku na filmovou roli a kdyby to vyšlo, měla bych spolupracovat s režisérem, se kterým jsem vždycky chtěla dělat. Pevně věřím, že některá z těch nabídek vyjde, jen ještě uvidím která. Přála bych si sice, aby to vyšlo oboje, jenže já mám takovou smůlu, že to mám buď hop nebo trop," tvrdí herečka a zpěvačka.

Přítel ji provokoval

V Portugalsku bude mít Blanarovičová každopádně čas na přemýšlení i odpočívání. Vedle svého přítele se těší i na pěkné počasí. "Marco mě provokoval textovkami, když mi popisoval, že je zrovna na pláži a dává si kávu, svítí sluníčko a nebe je azurové. Pohrozila jsem mu, ať mi to nepíše, že jsme u nás sluníčko neviděli kvůli inverzi už pěkných pár dní. Těším se, že si ho konečně taky užiju."

Nejvíc se ale Blanarovičová těší na Silvestra. Právě v ten den má totiž v Lisabonu koncert Woody Allen, a Yvetta na něm nebude chybět.