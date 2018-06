Blanarovičová nahrává píseň Memory

Do svého repertoáru si ji zařadili jak Barbra Streisandová, tak Karel Gott, který u nás tuto píseň nazpíval jako první. Českým textem ji opatřila Hana Zagorová, a to záhy po londýnské premiéře Cats. Píseň se jmenovala Bílá.

Současná verze pochází z dílny Michaela Prostějovského, který je autorem českého libreta. "Je to jedna z nejkrásnějších melodií, které kdy byly složeny, ale textařům nahání hrůzu. Celá písnička se skládá prakticky z dlouze zpívaných not, a to je sám o sobě oříšek. A k tomu je třeba respektovat původní obsah," říká. "Nakonec přišlo to, z čeho jsem měl při práci na Cats největší děs. Právě tuto písničku si majitelé práv nechali přeložit do angličtiny a schválení textu bylo jednou z podmínek přidělení licence pražskému představení. Připadal jsem si jako kluk před maturitou," vzpomíná.

Memory byla také příčinou roztržky mezi autory muzikálu Andrew Lloydem Webberem a Timem Ricem. Rice považoval za zradu, že Webber si nechal otextovat Memory jak od něj, tak od režiséra představení Trevora Nunna, jehož verzi nakonec použil.