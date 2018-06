Blanarovičová: Chtěli na mě nasadit volavku!

"Zní to neuvěřitelně, ale děvčeti mého syna Matyáše zavolal na mobil redaktor bulvárního časopisu a nabídl jí značný finanční obnos za to, když mu prozradí intimnosti z mého osobního života," tvrdí dvaačtyřicetiletá Blanarovičová, která v současnosti žije s o dvanáct let mladším muzikantem Marcem Pillem.

"Když nabídku odmítla, začal ji atakovat neuvěřitelně agresivními dotazy, které ani nelze veřejně publikovat. Zároveň jí vyhrožoval, že je celý rozhovor natáčen. Okamžitě mu práskla telefonem, rozbrečela se a volala Matyášovi, co se jí stalo," pokračuje dál herečka.

"Když mi to volali její šokovaní rodiče, úplně mě to zničilo. Jsem už od tiskovin zvyklá na leccos, ale takový úder pod pás bych nečekala. Tahat takhle mladé lidi do podobných svinstev, to nemá obdoby," říká rozlobená Yvetta. "Všechno zvážíme, poradíme se a rozhodně se budeme bránit," uzavírá krátce.