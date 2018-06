Ryan Reynolds bude podruhé tatínkem, Blake Lively je znovu těhotná

Zdroj z jejich blízkého okolí magazínu People potvrdil, že se na druhé dítě nesmírně těší, ačkoli na veřejnosti o tom mluvit nechtějí. „Jsou z toho úplně vedle. Hrozně se těší, je to skvělá novina,“ sdělil jejich blízký přítel.

Blake poprvé ukázala zvětšující se těhotenské bříško tento týden během natáčení filmu Mělčiny v Malibu, kde v neoprenu natáčela scény na pláži.

Herečka v minulosti uvedla, že si nikdy nedovedla představit, jak moc se její život změní po narození dítěte.

„Je to úplně jiné a tak úžasné. Ale je legrační, že úplně jinak přemýšlíte. Na všechno nahlížíte tak, aby se vaše dítě cítilo bezpečně. A zkoumáte, jestli má hotel dostatečně bezpečný balkon a okna,“ svěřila se v pořadu Live.

Reynolds se před časem nechal slyšet, že je pro něj dcera stejně jako manželka tou nejdůležitější osobou na světě a moc rád by ji uchránil od mediální pozornosti. Ale obává se ale, aby se ona sama jednou nechtěla stát herečkou. V The Today Show prozradil, že chce pro dceru normální zaměstnání a normální život. „Mám strach, aby se nechtěla pustit do showbyznysu. Nejraději bych jí do ouška šeptal, ať si hledá normální práci,“ doplnil.