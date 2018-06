Dokonalou postavu jsem po porodu neměla zadarmo, říká Blake Lively

Protože herečka natáčela po porodu dcery film Mělčiny, kde byla téměř celou dobu v plavkách, musela na sobě zapracovat. Získat zpět dokonalou postavu nebylo jednoduché.

„Vypadat takhle jen osm měsíců po porodu není normální,“ svěřila se Lively v rozhovoru pro The Sun.

Po porodu si najala dva trenéry a odborníka na výživu a držela se striktního dietního plánu. Zapomenout musela na sladké dobroty i na hamburgery.

„Zaměřila jsem se na cvičení a na zdravou stravu. Pomohlo mi to dostat se opět do formy. Normálně bych takhle po porodu dítěte určitě nevypadala. Byla to dřina,“ pokračovala herečka, která v současné době se svým manželem Ryanem Reynoldsem čeká druhé dítě.

„Ženské tělo je úžasné. Co všechno dokáže je neuvěřitelné. Je ale důležité si uvědomit, že po porodu žena normálně nevypadá jako andílek od Victoria’s Secret. Protože dát život je pěkný záhul a tělo se potřebuje trochu zregenerovat,“ říká a pevně doufá, že muži nebudou svým ženám říkat, že by měly po porodu vypadat stejně jako ona.

„Bylo by to nefér. Protože já jsem tak musela vypadat kvůli natáčení. Nevypadala bych tak od přírody. Hodně jsem na sobě musela makat,“ doplnila.

Blake se nesmírně těší na okamžik, kdy přijde na svět její druhé dítě. „Víte, jsme zvědavá na to, jak bude naše prvorozená dcera na svého sourozence reagovat. Jak budeme zase o něco větší rodina. Bude to další úžasné období,“ dodala. Stejně jako v případě dcery James chtějí ale i druhé dítě uchránit od mediálního světa. Proto zřejmě o jeho narození nebudou veřejnost nějaký čas informovat.