Blake Lively o mateřství: Toto je nejšťastnější období mého života

Blake Lively a Ryan Reynolds zatím narození dcery oficiálně nepotvrdili. Podle magazínu People se dívka narodila ve Westchester Medical Centre nedaleko jejich domova v Bedfordu. Jedna ze zdravotních sester herečce gratulovala na Twitteru a prozradila jméno holčičky.

Novopečená maminka si prý mateřství užívá a s manželem by chtěla mít velkou rodinu.



„Nemám pocit, že je to obrovská změna. Chci si jen užívat tento okamžik. Cítím, že moje první dítě bude nejstarším sourozencem dalšího dítěte, a to se může změnit každým rokem. Těším se, jak jedno ovlivní druhé, na rodinu a každou kapitolu,“ řekla herečka magazínu People.

„Toto je nejšťastnější období v mém životě a můžu to říkat každý den. Často si říkám, že nemůžu uvěřit, že se mi to děje.“

Lively a Reynolds se vzali v září 2012. Bylo to téměř dva roky poté, co se herec rozešel s první manželkou Scarlett Johanssonovou. Důvodem k rozchodu prý bylo to, že Johanssonová ještě nechtěla mít děti. Paradoxně ona přivedla na svět svého prvorozeného potomka, dceru Rose Dorothy, už v srpnu minulého roku, tedy mnohem dříve, než se narodilo dítě Reynoldsovi. Johanssonová se pak loni v říjnu provdala za francouzského novináře Romaina Dauriaka (více zde).