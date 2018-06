Blake Lively a Ryan Reynolds přivítali na svět druhé dítě

Podle serveru DailyMail se však na miminko jako první přišla podívat zpěvačka Taylor Swiftová, která je hereččinou velmi blízkou kamarádkou.

Blake nedávnou prozradila, že se nesmírně těší, až se její rodina rozroste. „Víte, jsme zvědavá na to, jak bude naše prvorozená dcera na sourozence reagovat. Jak budeme zase o něco větší rodina. Bude to další úžasné období,“ řekla pro The Sun.

Stejně jako v případě dcery James chtějí manželé i druhé dítě uchránit od mediálního světa.

Podívejte se na těhotnou Lively na červeném koberci v Cannes: