Blairův syn byl v centru Londýna zadržen pro opilost

Mluvčí Downing Street dnes uvedl, že Euan původně policistům řekl, že se jmenuje Euan John a že je mu 18 let. Uvedl také svou starou adresu. Dnes časně ráno byl převezen domů. Jeho rodiče se však s ním později budou muset vrátit na policejní stanici, aby policie mohla udělit mladíkovi pokárání.

Incident je nesmírně trapný především pro britského premiéra, který pouze před několika dny prohlásil, že opilcům by měla být na místě udělována pokuta, třeba ve výši 100 liber. Vůdce opozice William Hague se ve středu v parlamentu této iniciativě vysmál a řekl, že v praxi je neproveditelná.

Před dvěma lety byl nezletilý syn britského ministra vnitra Jacka Strawa William přistižen, jak reportérce bulvárního deníku prodává marihuanu.

Manželé Blairovi si dávají velmi záležet na tom, aby chránili soukromí svých čtyř dětí - Euana (16), Nicky (14), Kathryn (12) a novorozence Lea. Předseda Komise pro stížnosti na tisk lord Wakeham prohlásil, že vzhledem k tomu, že Euan již dosáhl věku 16 let a nebyl v době incidentu ve škole, neexistují omezení, která by novinářům bránila o události informovat. Skandálem kolem syna Euana zatím vyvrcholilo pro Blaira dosud nejhorší období od nástupu k moci v roce 1997. Mnozí Britové mu stále více vyčítají, že propagandistické mašinérii Downing Street jde spíše o novinové titulky než o to, co trápí voliče. Podle pozorovatelů začíná Blair postupně ztrácet půdu pod nohama.