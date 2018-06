Blairovým se narodil syn

Dítě se narodilo dnes 25 minut po půlnoci a vážilo něco málo přes tři kilogramy. Premiér Blair ocenil práci personálu nemocnice v centru Londýna, kde se dítě narodilo.

"Porod byl bez problémů a Cherie a já jsme velmi, velmi vděčni," uvedl premiér.

Paní Blairová byla převezena na kliniku poblíž Westminsteru v centru Londýna v pátek odpoledne, později za ní přijel manžel. Jeho úřad odmítl jakýkoli komentář.

Blairovi již mají tři děti - Euana (16 let), Nickyho (14 let) a Kathryn (12 let).

Když Blairovi vloni oznámili veřejnosti, že očekávají příchod dalšího dítěte, vyvolali velké překvapení. Jak ale sami doznali, stejné překvapení to bylo i pro ně.

Vzhledem k relativně pokročilému věku matky se spekulovalo o tom, že dítě přijde na svět pravděpodobně císařským řezem.

Nakonec se však tyto obavy ukázaly jako liché - porod podle všeho proběhl bez komplikací, což novopečené mamince umožnilo spěšný návrat domů.

Jak se jen jmenuje

Pro britský mediální trh, na němž vládne místy až vražedná konkurence, je to nevídané sousto. O podrobnosti kolem rodiny Blairů, v některých případech i docela pikantní, není nouze. Jenom jméno novorozence se novinářům nepodařilo vyslídit.

Nejmladší Blair byl na světě už nějakých osm hodin, a sázková kancelář Willam Hill ještě stále přijímala sázky na jeho jméno.

Největší šanci má Leo (kurs 2:1), podle Blairova otce. Další tipy jsou Tony nebo Ian. S kursem 500:1 jsou podávány sázky na jméno Ken podle Blairova politického rivala, nedávno zvoleného starosty Londýna Kena Livingstona.

Nakonec hrdý otec okolo poledne vystoupil před novináře a oznámil, že se jeho potomek jmenuje Leo.

Ohaři z novin neuspěli

Před nemocnicí hlídkovali po celou noc reportéři a fotografové, aby získali informace z první ruky a mohli pořídit první záběry. Marně. Blairovi se z nemocnice vytratili zadním vchodem a zrovna tak přelstili smečku novinářů číhající před Downing Street. Přijeli také zadním, takzvaným velvyslaneckým vchodem, aniž je kdokoli zahlédl.

Předchozí slova mluvčího vlády - "porod nebudeme komentovat v živém přenosu" - se tak nakonec naplnila.

Už ve středu odjela Cherie Blairová do nemocnice, ale po krátké konzultaci byla propuštěna domů. V pátek před polednem se ovšem vrátila, a když auto, které ji přivezlo, odjelo prázdné, začaly sílit spekulace o tom, že "už je to tady".

Krátce před devátou večer přispěchal za svou ženou i premiér. V časných ranních hodinách pak přibyl Blairovým ke dvěma synům Euanovi (16) a Nickymu (14) a dvanáctileté Kathryn další syn.

To, že dítě je na cestě, oznamovaly dnes na titulních stranách snad všechny noviny. "Cherie jede do nemocnice, ale číslo 10 neříká ani muk," konstatoval napůl rozhořčeně The Daily Telegraph.

Bulvární deník The Daily Express si však počkal a jako jediný svým čtenářům ráno oznámil, že Blairovi mají syna. Z Downing Street byla přitom tato zpráva vypuštěna do světa až ve tři hodiny a devět minut ráno.