Blake Lively: Náš život není tak dokonalý, jak ho popisují média

V rozhovoru pro magazín Glamour uvedla, že i ona má s manželem někdy problémy a nezvládá výchovu dětí. Každý den není zalitý sluncem bez jediného mráčku. „Dost často se v článcích na internetu objevují nesmysly a pak strašně mystifikují lidi,“ myslí si.

„Co vidíte v televizi nebo v časopise, není reálný život. Než mám někomu dát rozhovor, jsem vždycky strašně nervózní. Přemýšlím nad tím, na co se mě budou ptát,“ pokračovala.

Když je na večírku, směje se od ucha k uchu a nedává najevo problémy, které by se pak mohly rozpitvávat v médiích a mohly by ublížit jí nebo její rodině.

„Já a můj manžel jsme vážně plaší lidé. Možná se to tak nemusí zdát, ale raději jsme na veřejnosti stále v nějaké roli. A na sociálních sítích je to podobné. Můj manžel například všechno obrací v žert. Miluji ho za to, jak se snaží ochraňovat celou rodinu,“ míní.

S manželem Ryanem Reynoldsem se příliš nehádají. Vzhledem k tomu, že byli přáteli dávno předtím, než se dali dohromady, mluví spolu na rovinu.

„Když jsem žila s někým jiným, řešila jsem problémy s kamarádkami a ptala se jich, co mám dělat. Teď nikomu nevolám, můžu si o tom v klidu promluvit s Ryanem. Máme výhodu i v tom, že je pro nás na prvním místě péče o dcery a pak až kariéra,“ dodala.

Těhotná herečka Blake Lively zářila na festivalu v Cannes (květen 2016):



VIDEO: Těhotná Lively byla v Cannes královnou festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu