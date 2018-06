Black Milk se svlékly

"Diváci se mají na co těšit," podotkla blondýnka Helena Zeťová.



V Tunisu se všem třem zpěvačkám moc líbilo, a to i přes náročné natáčení. "Natáčeli jsme totiž na Sahaře a tam bylo dost vedro. Zažily jsme ale i veselé okamžiky. Moc jsme se nasmály, když řidič autobusu zastavil uprostřed pouště, a tam se najednou z ničeho nic vyloupla budka s občerstvením. To jsme nevěřily vlastním očím."



Deska vyjde v říjnu

Nová deska Black Milk by měla spatřit světlo světa v říjnu a podle Helenina názoru je úplně jiná než ta předchozí. "Na té první se mi líbily dvě věci, tady na té se mi líbí úplně všechno. Natočily jsme ji za osm dní. Neříkám, že je to úplně dobře, musely jsme být ve skvělé kondici, ale výsledek je dokonalý. Jen tak pro představu, naše první deska vznikala snad půl roku."



Nejkrásnější je Mexiko

Helena letos trávila dovolenou v Mexiku, v Řecku a v už zmíněném Tunisu. Teď se do Řecka na pár dní vrací. "Čekají mě poslední volné dny, pak už se kvůli práci do konce roku nezastavíme. Nejkrásnější země je Mexiko, ale nejhezčí vzpomínky mám na Řecko," dodala tajuplně Helena Zeťová.

Dívčí trio Black Milk. Zleva Tereza Černochová (otec Karel Černoch), Tereza Kerndlová (otec Ladislav Kerndl) a Helena Zeťová (otec Lešek Semelka). Dívčí skupina Black Milk jako objev roku. Dívčí skupina Black Milk Black Milk v Hradci Králové předskakovaly ruským Tatu. (11. února 2003). BLACK MILK Black Milk s fanynkou