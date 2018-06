Sestry Kardashianovy nechtějí s budoucí švagrovou stejné příjmení

Sestry Kim, Kourtney a Khloe Kardashianovy se obrátily na soud. Právní zástupce jejich budoucí švagrové doufá, že jde o omyl a vše se vyřeší.

Blac Chyna chtěla používat jméno Angela Renee Kardashianová, které si coby ochrannou známku nechala zaregistrovat pár měsíců před narozením dcery Dream. Tu má s Robem Kardashianem. Holčička se narodila letos v listopadu (více zde).

Svatbu s bratrem celebrit známých z reality show Keeping Up With The Kardashians plánuje Blac Chyna příští rok.

Ale sestry Kardashianovy jsou přesvědčené, že kdyby jejich švagrová používala společné příjmení, utrpí nenapravitelnou újmu na své pověsti a bude poškozeno jejich dobré jméno. Chyna se podle nich snaží vytěžit co nejvíce z dobrého jména a popularity příjmení Kardashian.