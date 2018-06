Bratr Kardashianové měsíčně zaplatí 300 tisíc za jídlo pro snoubenku

„Během jednoho měsíce se to vyšplhá na částku okolo 13 tisíc dolarů,“ sdělil Kardashian. Co by ale pro svou milovanou partnerku neudělal. Nejraději si prý pochutnává na cheeseburgerech a na masu, které jí dováží z těch nejluxusnějších restaurací, aby se miminku dostávalo jen toho nejlepšího.



A to přitom ještě nedávno Chyna tvrdila, že má naprosto bezproblémové těhotenství a vyhýbají se jí jak nevolnosti, tak těhotenské chutě a díky tomu prý dokáže skvěle udržet na uzdě kila navíc.

Narážela tak na sestru Roba Kim Kardashianovou, která během každého těhotenství dle jejích vlastních slov neskutečně trpěla a po prvním porodu dokonce říkala, že znovu těhotná být nechce.

Po narození druhého dítěte se pak Kim nechala slyšet, že těhotenství bylo nejhorším obdobím v jejím životě, a že během něj trpěla jako zvíře. „Moje kotníky se vymykají kontrole, strašně otékají. Je to strašné,“ uvedla Kim v průběhu těhotenství.

Blac Chyna během těhotenství už přibrala 21 kilogramů:

