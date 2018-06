Bratr Kardashianové má dceru Dream. Při porodu všichni „zamrzli“

S fotkou holčičky se oba dva novopečení rodiče pochlubili na svých profilech na sociální síti. Neobvyklé jméno Dream (v překladu Sen) dostala dívka proto, že si ji její rodiče vysnili. Renee je pak prostřední jméno Chyny, takže je dcera dostala po ní. I sestra Roberta Kim Kardashianová dala svým dětem neobvyklá jména. Dcera se jmenuje North v překladu Sever a syn Saint v překladu Svatý.

„Dream je naprosto úžasná a neskutečně vlasatá. Je to poklad, zázrak prostě sen,“ sdělil nadšený otec. Porodu se účastnila i matka Roberta Kardashiana a Chynu prý psychicky podporovala.

Nadšení z narození další Kardashianové sdíleli i další členové rodiny. Robova sestra Khloe považuje narození neteře za zázrak.

„Moje neteř je neskutečně nádherná. Jsem za ni tak vděčná. Jsem svědkem toho, že se dějí zázraky. Modleme se k bohu,“ napsala Kardashianová na svém profilu na sociální síti.

Chyna ještě před porodem plánovala, že sní svou placentu. Zda k tomu opravdu dojde, není jisté. „Je to skvělá věc. Je to přírodní a opravdu to funguje. Chci se po porodu cítit dobře, abych se mohla věnovat rodině,“ tvrdila před porodem.