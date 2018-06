Těhotná Blac Chyna po vzoru Kardashianové pózovala nahá pro magazín

Samotného focení se prý účastnila i Kardashianová, která své budoucí příbuzné dávala rady ohledně pózování a dodávala jí odvahu k tomu, aby se odhalila víc, než měla původně v plánu. Kardashianová zkrátka ví, jaké fotky přitahují pozornost lidí.

Chyna je v současné době v šestém měsíci těhotenství a na prvního potomka se nesmírně těší. A nemůže se dočkat toho, až uvidí svého partnera Roba, jak se o dítě stará.

„Je ke každému tak laskavý. I mě každý den neskutečně opečovává. Díky němu je můj život mnohem krásnější, než byl dřív,“ sdělila Chyna, která umí pochválit i sebe.

„Jsem chytrá a vtipná a budu skvělou matkou. Chci, aby každý viděl, jak moc si mateřství budu užívat, ale zároveň to budu pořád já - Blac Chyna, která pořád pracuje a je zábavná,“ pokračovala.

Často se prý do ní lidé navážejí za to, že nic neznamená a nic neumí. Ona sama ale prý nemá potřebu se hájit. „Já jsem spokojená. A co je na tom, že jsem v minulosti byla striptérka. Je to normální,“ doplnila.

Kromě pózování pro magazín Paper se Chyna nechala nafotit jen v prádle pro časopis Elle. V rozhovoru prohlásila, že chtěla všem dokázat, že není jen hezkou tvářičkou a bývalou striptérkou.

„Chtěla jsem lidem ukázat moji osobnost, že nemám jen hezký obličej a že nejsem taková, jak mě někteří lidé vykreslují: ta mrcha, striptérka. Chci, aby mě viděli jako matku, podnikatelku a rozvíjející se osobnost,“ prohlásila Blac Chyna.