Některé naše hity by nyní kvůli MeToo nevznikly, míní člen skupiny ABBA

Název skupiny ABBA i jména jejích členů se kvůli dalšímu pokračování filmu Mamma Mia opět skloňují ve všech pádech. Björn Ulvaeus, hvězda nejslavnější švédské skupiny své doby, přiznal, že v současné době by jeden z největších hitů skupiny z roku 1979 nejspíše nevznikl.



V rozhovoru pro britský týdeník The Economist hudebník řekl, že vznik písničky Does Your Mother Know by v dnešní době velice zvažoval. V písni zní totiž například slova: „Ve tvé tváři můžu číst, že tebou zmítají divoké pocity. Ale děvče, vždyť jsi jen dítě“ nebo „Jdi na to hezky pomalu. Ví o tom tvoje matka?“

„Kdysi jsem poznal jednu mladou dívku. Nikdy jsem ale nepřekročil hranice zakázaného. Řekl jsem jí, že je zkrátka moc mladá... Mám čisté svědomí,“ vzpomíná Björn Ulvaeus na původ vzniku textu jmenované písně.

Kampaň #MeToo (Já také) poukazuje na sexuální obtěžování. V říjnu 2017 ji spustila aféra filmového producenta Harvey Weinsteina, kterého ze sexuálních útoků obvinily desítky žen.

Během krátké doby hnutí zasáhlo všechny sféry společenského života od zábavního průmyslu přes politiku po sport. Ti, kdo „prolomili mlčení“ a připojili se ke kampani proti sexuálnímu obtěžování, byli v prosinci časopisem Time vyhlášeni osobnostmi roku.