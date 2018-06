Marilyn Manson vyvedl svou přítelkyni převlečenou za bizarní Barbie

Intimní partie měla Mansonova partnerka zakryty umělým ochlupením. Na rukou měla navíc rukavice s dlouhými rudými nehty a snažila se i pohybovat jako umělá panna.

Před restaurací Chateau Marmont s chutí pózovala fotografům a svou masku ani na chvíli nesundala.

Zahraniční média tak mohou jen spekulovat, zda v bizarním přestrojení byla skutečně ukryta sedmatřicetiletá britská modelka China Chow, s níž je Marilyn Manson spojován od rozchodu s Evou Rachel Woodovou.

Podle serveru E!online by to mohla být i umělkyně z New Yorku, která si říká Narcissister. Každopádně se jí povedlo nevídané - Manson vedle ní vypadal obyčejně.