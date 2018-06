Bin Ládin chce zemřít v přímém přenosu

Usáma bin Ládin dal nedávno světu najevo, že než by se dostal do rukou amerických vojáků, raději zemře. Pro přímý přenos se podle všeho rozhodl proto, aby dal celému muslimskému světu a především svým stoupencům jasný impuls k započetí velkého boje proti západním civilizacím."Usáma plánuje zemřít před televizními kamerami a potažmo před zraky miliónů lidí rukou svého staršího syna těsně předtím, než by ho měli dopadnout američtí či britští vojáci," uvedla Sabiha bin Ládinová. "Tento čin pak bude signálem pro novou vlnu světového teroru," dodala s tím, že mezi dalšími cíli teroristických útoků rozhodně nebudou chybět chlouby Západu, jakými jsou Kapitol ve Washingtonu, Big Ben v Londýně či pařížská Eiffelova věž.Zda představitelé televize Al-Džazíra splní poslední bin Ládinovo přání, dosud není jasné. Faktem ale zůstává, že se vedení stanice například rozhodlo neodvysílat interview, ve kterém bin Ládin odmítal odpovídat na otázky zpravodaje a namísto toho mu diktoval vlastní dotazy, doplněné svými odpověďmi.