Bílý žralok je větší atrakcí než zatmění slunce

Ve slavném filmu Stevena Spielberga "Čelisti" lovce žraloků kapitána Quinta na jeho vlastní lodi překousne v půli velký bílý žralok-samotář, který zaséval hrůzu do srdcí obyvatel pobřeží a odháněl turisty. V Padstow v hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie je tomu naopak: lidé dychtiví spatřit žraloka se hrnou do přístavu rychleji než zájemci o sledování úplného zatmění slunce v první polovině tohoto měsíce.Bulvární tisk vybavuje svoje reportéry obrovskými rybářskými pruty a rychlými čluny á la "Čelisti II", vydávajícími se za horkou stopou. Místní rozhlasová stanice nabídla odměnu 1000 liber za autentickou fotografii mořského dravce."Žralok je hvězda a pro obchod mnohem lepší než kdy bylo zatmění," prohlásil majitel zdejšího hostince Neville Andrews.Obchodnice Linda Bevanová vyjádřila v rozhovoru pro The Sun stejný názor: "Na nafukovacích žralocích jsme udělali fantastický obchod."Pobřežní stráž vyzývala víkendové turisty, aby se nebáli. "Nechceme, aby lidé prchali z vody a volali nám kdykoliv spatří nějakou ploutev," řekl mluvčí stráže.V britských vodách lze potkat 22 druhů žraloků, avšak velký bílý zde dosud nikdy spatřen nebyl.Padstowský starosta Keltie Seaber, podobně jako jeho filmový kolega, se snažil v listu The Times veškeré obavy z volně se pohybujícího zabijáka rozehnat tvrzením, že "osobně by mne to neznepokojovalo. Já se ve vodě vždycky budu brouzdat."Přes množství zpráv v okurkové sezóně vrcholícího léta v Británii jediný žralok, kterého mohli bulvární reportéři vystopovat v Padstow, byl ten vařený - žraločí pochoutka na jídelním lístku známého televizního mistra kuchaře Ricka Steina.