Bílý tygr prokousl kouzelníkovi hrdlo

Diváci byli z nervy drásající podívané v šoku, ale zpočátku se domnívali, že jde o součást představení.

Dvojice iluzionistů, provozující už déle než 30 let jednu z nejpověstnějších a nejdražších lasvegaských show, jejíž "obchodní značkou" jsou právě bílí tygři a lvi, podepsali s hotelem The Mirage v roce 2001 doživotní kontrakt.

Pár německého původu v Las Vegas vystupuje déle než 30 let. Páteční show byla uspořádána u příležitosti 59. narozenin Roye Horna. Ten nebyl nikdy předtím

při asi 5000 představení, které spolu se svým partnerem v hotelu The Mirage během 14 let odehráli, zraněn.

Tygr hryzl Horna do krku

Sedmiletý tygří samec pojmenovaný Montecore nereagoval podle očitých svědků neštěstí na Hornovy pokyny a zhruba v polovině představení chňapl kouzelníka za paži. Když se Horn pokusil za výkřiků "Ne, ne!!" zvíře vážící 270 kilogramů odrazit mikrofonem a udeřil ho do čumáku, šelma se něj skočila, hryzla ho do krku a způsobila mu masivní krvácení.

Pomocníkům se podařilo pomocí hasicích přístrojů tygra od Horna odehnat a zraněného dopravit v bezvědomí do nemocnice, kde se podrobil asi dvouhodinové operaci. Podle lékařů bude trvat ještě několik dní, než bude znám plný rozsah jeho zranění.

Diváci se domnívali, že jde o součást představení

"Diváci zalapali po dechu, mysleli si, že jde o součást show, a pak náhle zavládlo mrtvolné ticho," líčil časopisu Las Vegas Review Paul D'Antonio, jeden z diváků, který seděl asi 13 metrů od místa krvavé podívané. "Tygr ho doslova odtáhl za krk z jeviště jako hadrovou panenku."