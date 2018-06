Bílý dům - počmárané zdi, erotické vzkazy

Jak každý ví z tisíců filmů a televize, je skutečně bílý. A loni 1.listopadu to bylo přesně 200 let, co se sem nastěhoval první obyvatel: 2. prezident USA John Adams. V ještě nehotové stavbě tehdy jeho žena Abigail sušila prádlo tam, kde se nyní konají velkolepé státní recepce. Před pouhým měsícem se sem nastěhoval už 43. prezident USA George W.Bush se svou ženou Laurou. Zřejmě nejslavnější dům světa se 132 místnostmi lze bez problémů a zdarma aspoň částečně navštívit-denně od úterka do soboty dopoledne, pokud si ovšem odstojíte dlouhou frontu. Můžete si zkrátit čas pozorováním šedých veverek, které pobíhají po zahradě.