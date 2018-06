Bílou bych do muzikálu obsadil, dceru ne, říká Sagvan Tofi

"Napsal jsem muzikál, kterému nikdo nevěřil. Neměli jsme slavné herce, žádného Pepu Vojtka nebo Petra Koláře, ostatní produkce jim dokonce zakazovaly chodit na naše castingy a my jsme nevěděli, jaký to bude. Výborný režisér Petr Novotný skoro ani neznal písničky Michala Davida. Nikdo tomu nevěřil a stal se zázrak," vzpomíná na začátky svého projektu Sagvan Tofi, který v Dětech ráje sám účinkuje.

"Už pět let hrajeme, lidi chodí a až se po prázdninách vrátíme, tak napočítáme už čtyři sta představení. I Lucka Bílá podle mne trochu koukala. Asi dosud nevěnovala moc pozornosti tomu, že nějaké Děti ráje vůbec jsou. A tolik představení, ve vší úctě k ní, neměl ani muzikál Carmen. Musíme být pokorní, ale ve vší skromnosti je nutno zvolat: Sláva autorovi!" směje se zpěvák a herec.

Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi během 300. reprízy muzikálu Děti ráje. Muzikál se dočkal o sto pokračování více.

"Kdyby tu byla role pro Lucku, tak bych s ní samozřejmě rád spolupracoval. Ovšem ani výborná hvězda nezachrání blbý muzikál. Důležitý je příběh a pocit lidí."

Tofi dobře ví, že teď všichni čekají na to, co dalšího vytáhne ze svého skladatelského šuplíku. Najednou totiž dostává nabídky ke spolupráci. On si ale s novým kouskem dává na čas.

"Můžu vysmahnout Děti ráje dvojku, a to levou zadní, ale neudělám to, protože si to nechci pokazit a zažít třeba komentáře, že to není tak dobrý. Dám si na čas, a přestože jsem líný, jakmile se do něčeho nového pustím, tak to zase bude, když už, tak už."

A jestli by do muzikálu někdy obsadil svou dceru Satine, která doma ve třech letech pořád tancuje? "Nejsem vůbec příznivcem toho, že bych napsal roli přímo pro ni. Ať dělá to, v čem bude dobrá. Když bude dobrá pianistka, bude hrát na piano, když bude dobrá teniska, bude hrát tenis. Nechci nikoho do ničeho nutit, já jsem se k herectví taky dostal náhodou. Divadlo už jsem vůbec nechtěl hrát a teď jsem nadšený," uzavírá Sagvan Tofi.